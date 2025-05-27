دلع طفلك وعلمه طول الوقت.. تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول تردد قناة كراميش، كونها من أبرز القنوات التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في الدول العربية، خاصة بما تقدمه من برامج كرتونية وتعليمية مميزة ورائعة على مدار اليوم، ناهيك عن تلبية احتياجات الطفل بالتعلم والتسلية، وعليه فيمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش الجديد

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، من أجل متابعة كل ما هو جديد ومميز، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها 11315.

معدل الترميز للقناة 27500.

استقطابها أفقي.

معامل تصحيح الخطأ فهو ” ¾”.

تردد قناة كراميش العرب سات

كما يسهل قيامك بالتعرف على التردد الأخر لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي الثاني، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها 11390.

استقطابها عمودي.

معدل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

خطوات تنزيل قناة كراميش أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل التردد الجديد لقناة كراميش أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

مع النقر على “إضافة قناة جديدة”.

القيام عقب ذلك بإدخال كافة المعلومات الخاصة بقناة كراميش.

مع النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم تنزيل قناة كراميش في النهاية.

مزايا قناة كراميش أطفال

أما عن المميزات المتمثلة في قناة كراميش أطفال، فجاءت كما يلي:-