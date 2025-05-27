قبل العيد.. طرق فعالة لتنظيف السجاد على الناشف بدون مجهود

مع اقتراب العيد، تبدأ ربات البيوت في التحضير لاستقبال الضيوف وتنظيف المنزل بشكل شامل، ويعد تنظيف السجاد من أكثر المهام صعوبة وتعبًا، خاصة إذا كان السجاد كبير الحجم أو متراكم عليه الأوساخ، لكن لا داعي للقلق، فهناك طرق فعالة لتنظيف السجاد بدون مجهود كبير، وباستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وإليكى بعض الطرق.

طريقة تنظيف السجاد بدون مجهود

الأدوات والمكونات المطلوبة:

مكنسة كهربائية قوية.

بخاخ ماء.

بيكربونات الصوديوم (كربونات أو بيكنج صودا).

خل أبيض.

مسحوق غسيل عادي أو منظف سائل للسجاد.

فرشاة ناعمة أو قطعة قماش.

زيت عطري (اختياري لتعطير السجاد).

خطوات تنظيف السجاد

افرشي السجادة في مكان جيد التهوية.

رشي كمية كافية من بيكربونات الصوديوم على كامل السجادة.

اتركيها لمدة 30 دقيقة إلى ساعة (كلما زادت المدة كان أفضل).

مرري المكنسة الكهربائية ببطء لشفط البيكنج صودا والأتربة.

ستلاحظين الفرق فورًا في الرائحة والشكل.

طريقة إزالة بقع السجاد

المكونات:



كوب خل أبيض. 1

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من مسحوق الغسيل.

بضع قطرات من زيت عطري (اختياري).

الخطوات:

اخلطي المكونات في بخاخ.

رشي المناطق المتسخة فقط، ولا تبللي السجادة بالكامل.

استخدمي فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لفرك البقعة بلطف.

اتركي السجادة لتجف في الهواء أو تحت مروحة.

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