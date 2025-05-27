“Wanas Tv” استقبلـــــي الان تردد قناة وناسة للاطفال 2025 على الاقمار الصناعية

مازالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير حول تردد قناة وناسة والتي نالت شهرة واسعة بين الأطفال حيث تقوم بتقديم محتوى متميز طوال اليوم وبدون توقف وبجودة عالية كما يمكن متابعة القناة على أكثر من قمر صناعي بجودة ممتازة، والقناة قد نالت إعجاب الأمهات والآباء بفضل المحتوى الآمن الذي يتم عرضه وهذا المحتوى مناسب لجميع الفئات كما أنه مسلي وتعليمي وترفيهي في نفس الوقت ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تردد القناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة للاطفال 2025 على الاقمار الصناعية

يستطيع الاطفال متابعة قناة وناسة كيدز عبر النايل سات وترددها كما يلي:

التردد هو 11470.

معامل الاستقطاب هو أفقي.

ومعدل الترميز هو 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

وجودة القناة هي HD.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2025

سنوضح لكم التردد الخاص بقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات وبالتالي يمكنك تنزيل القناة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وهذا التردد كما يلي:

التردد هو 11919.

ومعامل الاستقطاب هو عمودي.

أما معدل الترميز فهو 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

أما جودة القناة فهي HD.

برامج قناة وناسة

تهتم القناة بعرض مجموعة متميزة من الأناشيد والأغاني وبدون توقف وتلك الأغاني كما يلي: