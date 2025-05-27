لطلاب محافظة القاهرة : بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب 2025 الترم الثانى

بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب 2025 الترم الثاني، والذي قد انتهت اغلب الصفوف الدراسية في الأيام الماضية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الحالي 2024-2025 وجارى الآن الانتهاء من مرحلة تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب على ان يتم بدء رفع النتيجة خلال الساعات المقبلة عبر مواقع الإدارة التعليمية الخاصة بكل محافظة ومن تلك المحافظة محافظة القاهرة التي تخصص بوابة التعليم الأساسي كموقع رمسي لإعلان نتائج طلابها من خلاله.

بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب 2025 الترم الثانى

تتولى كل محافظة مصرية اعلان نتائج طلابها إلكترونيا عبر موقع المحافظة الرسمي والذي يتوافر به موقع الإدارة التعليمية الخاصة بشئون التعليمية لطلابها، ومن اهم الخدمات التي تقدمها هي خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيا، وقد انهت محافظة القاهرة من فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي وانه جارى حاليا مرحلة التصحيح والتي يعقبها اعتماد النتائج ورفعها على بوابة التعليم الأساسي.

نتائج صفوف النقل 2025 بالقاهرة

لاستعلام عم نتائج طلاب صفوف النقل في المراحل التعليمية المختلفة عليك زيارة رابط بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب 2025 الترم الثانى واتباع الخطوات التالية