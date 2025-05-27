كشفت شركة شيفروليه عن أسعار كورفيت ZR1 موديل 2025 بالسعودية وذلك بعد تساؤلات الكثيرين بشأنها، إذ أنها من الموديلات المتميزة بوجود الأداء العالي والتكنولوجيا الفائقة، سعر هذا الموديل تنافسي، ويستهدف عشاق السيارات الرياضية الذين يفضلون التصميم الفاخر وتجربة قيادة لا يوجد لها مثيل بها محرك في 8 سبورتاج السعة 5.5 لتر، وهو ينتج القوى الهائلة البالغ قدرها 850 حصان، والمحرك يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي ثنائي ثماني السرعات، وتوفر إليكم تسارعًا مذهلًا من صفر حتى 100 كلم لكل ساعة.
أسعار كورفيت ZR1 موديل 2025 بالسعودية
بعد الكثير من التساؤلات بشأن أسعار كورفيت موديل زي ار ون 2025 من شيفروليه وأعلنت الشركة عن الأسعار للفئات الصادرة منها، وإليكم الأسعار وهي كالآتي:
- الفئة الأولى 174.995 دولار أي يعادل بالريال 656.231.25.
- الفئة الثانية 184.995 دولار تعادل بالريال السعودي 69373125.
مواصفات شيفروليه كورفيت 2025
ذكرت شركة شيفروليه بأن هناك طرازين سيكون متاحين من السيارات الجديدة لها، وإليكم المواصفات وهي كالتالي:
- كلاهما به فتحة سقف صلب ويقبل الطي بشكل كهربائي، وهذا يضيف 10000 دولار ما بين النوع الأول والثاني، مع اختيار نوع المقعد إن كان كهربائي وله ثماني اتجاهات.
- تحتوي أيضًا على كاميرا بها مرآة خلفية إلكترونية مع نظام صوتي يتكون من حوالي 10 مكبرات ومعهم لوحة العدادات الرقمية قياس 12 بوصة.
- وإن قمت باختيار الطراز الأغلى تحصل على المقاعد الجلدية التي تقبل الطي والتدفئة والتهوية مع كاميرا أمامية للمناورات سرعتها منخفضة.
- تحتوي السيارة على شاحن هاتف لاسلكي.
- محرك في 8 سبورتاج السعة 5.5 لتر يقوم بإنتاج قوة هائلة يبلغ قدرها 850 حصان محرك يتصل بناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات.
- السيارة بها تسارع بشكل مذهل بدايةً من الصفر إلى 100 كيلومتر لكل ساعة بحوالي 2.6 ثانية
- بها نظام دفع خلفي ومكابح متقدمة وكربون وسيراميك يوفر إليكم قوة توقف الاستثنائية.
- كما أن التصميم الخارجي يعكس لكم مدى الاهتمام بجميع التفاصيل الديناميكية الهوائية وجناح خلفي كبير والهواء الأمامي مشتت.
- وتحتوي السيارة بداخلها على المقاعد الرياضية المريحة المغلفة مع وجود مواد عالية الجودة.