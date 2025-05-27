كشفت شركة شيفروليه عن أسعار كورفيت ZR1 موديل 2025 بالسعودية وذلك بعد تساؤلات الكثيرين بشأنها، إذ أنها من الموديلات المتميزة بوجود الأداء العالي والتكنولوجيا الفائقة، سعر هذا الموديل تنافسي، ويستهدف عشاق السيارات الرياضية الذين يفضلون التصميم الفاخر وتجربة قيادة لا يوجد لها مثيل بها محرك في 8 سبورتاج السعة 5.5 لتر، وهو ينتج القوى الهائلة البالغ قدرها 850 حصان، والمحرك يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي ثنائي ثماني السرعات، وتوفر إليكم تسارعًا مذهلًا من صفر حتى 100 كلم لكل ساعة.

أسعار كورفيت ZR1 موديل 2025 بالسعودية

بعد الكثير من التساؤلات بشأن أسعار كورفيت موديل زي ار ون 2025 من شيفروليه وأعلنت الشركة عن الأسعار للفئات الصادرة منها، وإليكم الأسعار وهي كالآتي:

الفئة الأولى 174.995 دولار أي يعادل بالريال 656.231.25.

الفئة الثانية 184.995 دولار تعادل بالريال السعودي 69373125.

مواصفات شيفروليه كورفيت 2025

ذكرت شركة شيفروليه بأن هناك طرازين سيكون متاحين من السيارات الجديدة لها، وإليكم المواصفات وهي كالتالي: