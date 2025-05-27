نتائجنا.. Link نتائج الثالث المتوسط العراق 2025 بجميع المحافظات دور اول

ضمن التسهيلات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب إتاحة الاستعلام عن نتائج نتائج الثالث المتوسط العراق 2025 عبر الإنترنت من خلال موقع رسمي، وتعد هذه المرحلة واحدة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب خلال مسيرته التعليمية، فحتى الآن لم يتم الانتهاء من الاختبارات حيث تم اعتماد الجدول بشكل رسمي قبل انعقاد الامتحانات بحوالي شهر ونصف وذلك من قِبل الوزير إبراهيم نامس الجبوري ولقد تم تشكيل لجنة من المراقبين حتى تسير الامتحانات بدون أي غش أو تسريبات.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2025

في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم أصبح من السهل على الطلاب استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق 2025 عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المدرسة بشكل مباشر، وفيما يلي خطوات استخراج علامات الطلاب:

الولوج إلى موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

اختيار قسم النتائج الامتحانية.

تحديد المرحلة الدراسية (المتوسطة).

تحديد الصف الدراسي (الثالث).

ادخال السنة الدراسية (2024-2025).

كتابة الرقم المدني أو الرقم التسلسلي.

ادخال المنطقة التي يتبع الطالب لها.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة، ثم الانتظار قليلاً حتى ظهورها على الشاشة متضمنة جميع الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2025

لم تنتهي امتحانات الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول بالكامل حيث تبقى نحو 5 مواد دراسية لم يتم امتحانها، ومن المعلوم أن الامتحانات بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري على أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو القادم، ولقد بدأت عملية التصحيح منذ اليوم الأول لضمان ظهورها في أسرع وقت.