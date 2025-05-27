قريبا.. نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025 الدور الاول العراق عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية في عموم المحافظات

يتزايد البحث بشكل ملحوظ عن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025 في عموم محافظات العراق من قبل الطلاب في مختلف المدارس الحكومية والخاصة، وذلك بعدما انتهت الامتحانات خلال الساعات الماضية، ولم تستقبل أي مديرية تعليمية أي شكوى بخصوص صعوبة الأسئلة أو تعقيداتها، حيث أبدى الطلاب سعادتهم نظرا لأن الأسئلة جائت مباشرة ومما تم تدريسه على مدار الفصل الدراسي، واليكم رابط موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية لتحصلوا على النتائج فور ظهورها.

نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025

من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025 بعد أسبوعين من الآن وفقا للتصريحات والأنباء المتداولة، حيث ستبدأ خلال الساعات القادمة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وشددت الوزارة أن تتم تلك العملية بدقة ليحصل كل طالب على حقه بالكامل دون زيادة أو نقصان، وفي حالة تمكن الطالب من اجتياز تلك المرحلة سينتقل للالتحاق بالمرحلة المتوسطة، واليكم خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول 2025 عبر موقع نتائجنا الرسمي:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الوزاري على الانترنت.

حدد ايقونة نتائج الامتحانات.

حدد نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول.

ستظهر لك قائمة بجميع محافظات العراق وتضم كل قائمة نتائج الطلاب الناجحين والراسبين.

قم بالضغط على المحافظة القاطن بها.

سيتم البدء في تنزيل ملف النتائج بصيغة pdf.

بعد تحميل الملف يمكنك الاطلاع على درجاتك من خلال البحث عن اسمك.

رابط نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025

واليكم أيضا رابط نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2025 عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك للاستعلام عن النتائج فور ظهورها باتباع الخطوات التالية: