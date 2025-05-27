“Sallah Adin“ مسلسل صلاح الدين الحلقة 58 في هذا الموعـــــد على قناة TRT

يترقب المتابعون مشاهدة مسلسل صلاح الدين الحلقة 58 وهي الحلقة الأخيرة بالموسم الثاني من المسلسل وتلك الحلقة تحمل عدة أحداث ملهمة وهذا المسلسل من أفضل وأحسن المسلسلات التركية التي تروي أحداثا تاريخية وقد حصل هذا المسلسل على نسب مشاهدة كبيرة منذ بداية عرضه على الشاشات وكذلك المنصات الإلكترونية وقد كان من المقرر عرض الحلقة 58 أمس الاثنين بثا مباشرا الموافق للسادس والعشرين من مايو 2025 وتم عرض الحلقة في الساعة الثامنة مساءا على قناة trt 1 التركية وسيتم عرض الحلقة بشكل مترجم للعربية اليوم الثلاثاء على قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية.

مسلسل صلاح الدين الحلقة 58

والحلقة الأخيرة من هذا الموسم هي الحلقة الثامنة والخمسين وتسلط الضوء على الطموح الخاص بصلاح الدين الأيوبي لتحرير القدس من الصليبيين، وفي الناحية الأخرى نلاحظ أن المعسكر الصليبي يشهد العديد من الاضطرابات بعد تدهور الحالة الصحية لبلدوين الرابع وهو الأمر الذي هز سلطته وعرشه، ونجد بالإعلان الترويجي لتلك الحلقة قد ظهرت نصرة لصلاح الدين بالمعركة، كما تم قتل باليان وبالتالي سيقود صلاح الدين القدس ليعم الأمان والسلام ونصرة الإسلام.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الحلقة 58 الأخيرة

يمكن متابعة القناة بث مباشر على قناة trt1 عبر النايل سات وبيانات القناة هي:

التردد هو: 11042.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة: 3/4.

جودة القناة: عالية.

كما يمكنك أن تتابع المسلسل مترجم من خلال قناة الفجر الجزائرية وبياناتها كما يلي: