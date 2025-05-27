موعد مباراة ريال بيتيس أمام تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال بيتيس أمام فريق تشيلسي من المباريات الحماسية المنتظرة بين الفريقين حيث يسعى فريق تشيلسي لتحقيق الفوز في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي من أجل الحصول على جميع البطولات الكبيرة كما يسعى فريق ريال بيتيس تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على تشيلسي الانجليزي في النهائي لذا لا تقبل المباراة النهائية القسمة على إثنين كما سوف نخبركم بموعد المباراة الهامة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال بيتيس أمام تشيلسي

بالنسبة إلى موعد مباراة ريال بيتيس أمام تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي حيث موعد المباراة في الأربعاء 28 مايو 2025 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كذلك على ملعب مييسكي فروتسواف في مدينة بولندا لذا سوف نخبركم بالقنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس أمام تشيلسي الانجليزي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس أمام تشيلسي

بالنسبة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس أمام تشيلسي يتم تغطية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 2 حيث تلك القناة هي الناقل الحصري لمباراة ريال بيتيس أمام تشيلسي الانجليزي أما المملكة المتحدة قناة TNT Sports 1.

التشكيلة المتوقعة لفريق تشيلسي

المدرب: إنزو ماريسكا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ريس جيمس و تياجو سيلفا و ليفي كولويل و بن تشيلويل

الوسط: إنزو فيرنانديز و موسى كايسيدو و كونور غالاغر

الهجوم: رحيم سترلينغ و نيكولاس جاكسون و نوني مادويكي

التشكيلة المتوقعة لفريق ريال بيتيس