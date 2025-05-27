عملاق الفئة المتوسطة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A36 5G

إذا كنت تبحث عن هاتف جديد يجمع بين الأداء المميز والسعر الجيد، فلابد من التعرف على أحدث إصدارات هواتف سامسونج وهو هاتف Galaxy A36 5G، هذا الهاتف يأتي ضمن سلسلة A الشهيرة، وهو من الهواتف المتوسطة مع وجود بعض التحديثات الجديدة في الأداء، الكاميرا، والشاشة، إضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس وتحديثات طويلة الأمد، لذا في هذا المقال، نستعرض معًا سعر ومواصفات Galaxy A36 5G بالتفصيل.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A36 5G
|التصميم والشاشة
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|الأداء
|المعالج: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 نانومتر)، ثماني النواة (4×2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55).
|نظام التشغيل
|Android 15 مع واجهة One UI 7، مع ضمان 6 سنوات من التحديثات الأمنية وتحديثات النظام.
|الذاكرة والتخزين
|128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام.
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
|12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.
|البطارية والشحن
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|الاتصال والمنافذ
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سعر هاتف هاتف Samsung Galaxy A36 5G
تتفاوت أسعار Galaxy A36 5G في السوق المصري حسب السعة التخزينية والذاكرة العشوائية:
- 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام: حوالي 20 ألف جنيه مصري.
- 128 جيجابايت8 جيجابايت رام: حوالي 21,000 جنيه مصري.
- 256 جيجابايت8 جيجابايت رام: حوالي 22,100 جنيه مصري.
- 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام: حوالي 23,500جنيه مصري.