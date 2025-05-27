عملاق الفئة المتوسطة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A36 5G

إذا كنت تبحث عن هاتف جديد يجمع بين الأداء المميز والسعر الجيد، فلابد من التعرف على أحدث إصدارات هواتف سامسونج وهو هاتف Galaxy A36 5G، هذا الهاتف يأتي ضمن سلسلة A الشهيرة، وهو من الهواتف المتوسطة مع وجود بعض التحديثات الجديدة في الأداء، الكاميرا، والشاشة، إضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس وتحديثات طويلة الأمد، لذا في هذا المقال، نستعرض معًا سعر ومواصفات Galaxy A36 5G بالتفصيل.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A36 5G

التصميم والشاشة الأبعاد والوزن: 162.9 × 78.2 × 7.4 ملم، بوزن 195 جرام.

الخامات: زجاج أمامي وخلفي محمي بزجاج Gorilla Glass Victus+، مع إطار بلاستيكي.

الحماية: مقاومة للماء والغبار بمعيار IP67.

الشاشة: شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل. الأداء المعالج: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 نانومتر)، ثماني النواة (4×2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55). نظام التشغيل Android 15 مع واجهة One UI 7، مع ضمان 6 سنوات من التحديثات الأمنية وتحديثات النظام. الذاكرة والتخزين 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام. الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل (رئيسية) بفتحة عدسة f/1.8، تدعم التثبيت البصري (OIS).

8 ميجابكسل (زاوية واسعة) بفتحة عدسة f/2.2، زاوية رؤية 123 درجة.

5 ميجابكسل (ماكرو) بفتحة عدسة f/2.4. الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. البطارية والشحن 5000 مللي أمبير.

الشحن: يدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، حيث يمكن شحن 66% من البطارية خلال 30 دقيقة، و100% خلال 68 دقيقة. الاتصال والمنافذ يدعم شبكات 5G، 4G، 3G، و2G.

الواي فاي: Wi-Fi 6.

البلوتوث: الإصدار 5.4.

المنافذ: منفذ USB Type-C 2.0، لا يدعم منفذ 3.5 ملم للسماعات.

سعر هاتف هاتف Samsung Galaxy A36 5G

تتفاوت أسعار Galaxy A36 5G في السوق المصري حسب السعة التخزينية والذاكرة العشوائية: