محمد صلاح رفع راس مصر .. جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2025

هناك مجموعة من التساؤلات حول جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي حيث يرغب العديد من عشاق كرة القدم في الفترة الأخيرة التعرف على الفائز بالحذاء الذهبي في أوروبا لعام 2025 لذلك سوف نوضح لكم آخر أخبار جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 حيث كان هناك منافسة قوية بين اللاعبين كما كان من ضمن المنافسين بقوة على اللقب النجم العالمي المصري محمد صلاح لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم.

جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

تعتبر جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي من أهم الجوائز التي يتنافس عليها العديد من اللاعبين في العالم وقد حصل عليها اللاعب مبابي الذي حصل على اللقب للمرة الأولى حيث قد حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي إنجاز في مسيرته بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2024-2025 في أول موسم له مع نادي ريال مدريد الإسباني حيث تم فاز مبابي بالجائزة بعد تسجيله 31 هدف في الدوري الإسباني حيث حصل على 62 نقطة حيث للعلم يحتسب الهدف بنقطتين في الدوريات الكبيرة فقط لا غير.

الترتيب النهائي لأفضل الهدافين في أوروبا