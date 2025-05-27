عاجل .. تحذير هام من البريد المصري لهؤلاء العملاء!

البريد المصري يحذر المواطنين من محاولات احتيال إلكترونية جديدة عن طريق إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني للمواطنين وتشمل بعض الروابط المزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية ويطلبون عن طريقها بعض البيانات التفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية والعناوين وأرقام الهواتف أو دفع تكاليف شحن، وفي نهاية الرسائل تدعي أنها صادرة من البريد المصري.

البريد المصري

بحسب بيان رسمي من البريد المصري يوضح بها الرسائل الاحتيالية التي تتعمد نشر الخوف والقلق في نفوس المواطنين وتتطلب منهم بيانات شخصية شديدة الحساسية ومنها: رقم البطاقة البنكية أو الرقم السري أو تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة أو الرقم القومي وغيرها، ويروج لها كأنها خطوات ضرورية من أجل تحديث البيانات أو استكمال عملية شحن أو توصيل طرود، ولكن الهدف الحقيقي منها هو الوصول إلى الحسابات البنكية للمستخدمين وسرقتها، وحذر البريد المصري أن مؤسسته لا تطلب أي معلومات تفصيلية عن طريق الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية ولا تحتاج إلى دفع رسوم شحن عن طريق هذه الوسائل.

خطوات الأمان من الرسائل الاحتيالية الإلكترونية

أصدر البريد المصري بعض النصائح من أجل الأمان من هذه الرسائل الاحتيالية الإلكترونية والتي تتمثل في الآتي: