موعد مباراة الأهلي أمام فاركو والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع في الدوري المصري

الدوري المصري الممتاز من البطولات التي يتنافس عليها عدد من الفرق المميزة ومنها فريق نادي الأهلي المصري الذي يسعى إلى تحقيق لقب الدوري من أجل مشاهدة إسعاد المشجعين لذلك الفريق بعد خسارة دوري ابطال افريقيا وسوف يتقابل فريق الأهلي المصري مع فريق فاركو ضمن منافسات الدوري من أجل تحديد الفائز بالدوري المصري لهذا العام لذا نخبركم اليوم بالتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو

مباراة الأهلي أمام فاركو من المباريات الحماسية التي ينتظرها مشجعي نادي الاهلي المصري حيث تقام مباراة الأهلي ضد فاركو في يوم الأربعاء 28 مايو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي وتعتبر تلك المباراة من اللقاءات الحاسمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام فاركو

سوف تنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة OnTime Sports 1 والتي سوف تقدم تغطية مميزة لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز كذلك كأس عاصمة مصر كما تقدم القناة الفضائية استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

ما هي التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي

إليك اليوم تفاصيل التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز كما يلي