رابعة وخامسة وسادسة .. الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الازهر الشريف 2025 الترم الثاني

أعلنت بوابة الأزهر الشريف عن إمكانية حصول طلاب المرحلة الابتدائية على نتائجهم في الترم الثاني فور ظهورها من خلال رقم الجلوس والاسم من خلال الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف، وذلك بعدما ازدادت التساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الحصول على النتائج وموعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني ومن المتوقع ظهورها خلال الشهر المقبل.

بوابة الازهر الشريف

يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الأزهر الشريف

اختر خدمة “الاستعلام عن النتائج” من القائمة الرئيسية.

تحديد المرحلة الدراسية “المرحلة الابتدائية”.

اختر الصف الدراسي الذي تريد الاستعلام عنه.

إدخال الفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

كتابة بيانات الطالب بشكل صحيح: الاسم ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لهم بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” ويتم ظهور نتيجة الطالب بالدرجات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025

توقعت بعض المصادر الرسمية في القطاع الأزهري في بيان رسمي عبر موقع بوابة الأزهر الشريف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الأزهرية الترم الثاني 2025 ومن المتوقع ظهورها في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة وتدقيق الدرجات، وذلك من أجل حصول كل طالب على حقه في الدرجات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج عبر بوابة الأزهر الشريف الرسمية.