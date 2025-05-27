رابط موقع نتائجنا السادس الابتدائي عموم المحافظات 2025 “هنــــــــــــا” .. استعلم عنها بكل سهولة

ازدادت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي فور ظهورها، وذلك لأنها تعتبر من أهم المراحل الأساسية والضرورية في تحديد مسيرة الطلاب الدراسية وينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان النتائج للوصول إليها بكل سهولة.

رابط موقع نتائجنا السادس الابتدائي عموم المحافظات 2025

يمكن لطلاب السادس الابتدائي الحصول على نتائجهم عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة نتائجنا

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

اضغط على خانة “نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025” من القائمة الرئيسية.

كتابة بيانات الطالب وهي: اسم الطالب رباعي ورقم الجلوس بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتائج” ويتم تحميل ملف يوجد به أسماء الطلاب ونتائجهم.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025

مع انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان النتائج، وأوضحت وزارة التربية العراقية أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتدقيق أوراق الاختبارات مازالت مستمرة لحصول كل طالب على حقه، ومن المتوقع أن يتم ظهور نتائج السادس الابتدائي في الساعات القليلة المقبلة أو في نهاية شهر مايو عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا فور اعتمادها رسميًا من الوزارة.