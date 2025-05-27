خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 .. معرفة اسماء المقبولين

تصدرت عمليات البحث من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن حالة المعاش، حيث يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أبرز البرامج الاجتماعية التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ومساعدة المسنين وذوي الإعاقة بتوفير مبلغ مالي لهم شهريًا، وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية لمعرفة حالة المعاش في برنامج التضامن الاجتماعي هو الاستعلام بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن حالة المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

النقر على برنامج “تكافل وكرامة”.

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن حالة المعاش” من القائمة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور حالة المعاش وموعد الصرف.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة والتي تتمثل في الآتي: