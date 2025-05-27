ساعات فقط على استطلاع هلال شهر ذى الحجة 1446 .. وتحديد أول أيام عيد الأضحى المبارك

قد اوضحت الجهات المختصة المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر ذى الحجة، وقد اشارت على ان الموعد النهائي سوف يكون هو الموعد المحدد لاول ايام عيد الفطر المبارك، وقد أشارت أيضا الجهات المختصة، بان هذا الموعد، هو الذي سوف يتم عليه تحديد الصيام من خلال أول ايام من عشر ذى الحجة، بالاضافة إلى أن الموعد المحدد سوف يكون بعد أستطلاع الرؤية.

استطلاع هلال شهر ذى الحجة

قد اشارت الجهات المختصة بأن موعد استطلاع هلال شهر ذى الحجة سوف يكون فى إتمام يوم الاربعاء الموافق الثامن والعشرون من شهر مايو الجاري، وعلى ان يتم تحديد اول ايام ذى الحجة، وعلى ان يكون اول ايام عيد الاضحى المبارك هو يوم الجمعة الموافق السادس من شهر يونيو المقبل، وذلك وفقًا لما يتم تحديدة من خلال رؤية أستطلاع الهلال.

صيام أيام ذو الحجة

قد يتساءل العديد من المسلمين عن اهمية صيام أيام ذو الحجة، فقد يتم البحث باستمرار ايضا عن فضل صيام العشرة الأوائل من شهر ذو الحجة، ولذلك قد يوجد العديد من الفضائل المختلفة التي تشملها هذه الأيام وعلى ان تتمثل فى التالي: