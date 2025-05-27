eduserv.cairo.gov.eg رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الاساسي

شهدت الفترة الماضية عمليات بحث مكثفة حول رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025 التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر بعدما انتهت امتحانات آخر العام بشكل رسمي في كافة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، ولم تسجل المديريات التعليمية أي شكوى تذكر من صعوبة أسئلة الامتحانات في أي مادة، حيث أنها قد جائت في مستوى الطالب المتوسط دون تعقيدات، واليكم رابط بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج صفوف النقل فور ظهورها.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025

وقد تم تفعيل رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025 من قبل وزارة التربية والتعليم استعدادا لرفع النتائج عليها فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم على قدما وساق حاليا، حيث يسعى السادة المصححون للانتهاء من عمليات رصد الدرجات وتحديد كشوف بأسماء الطلاب الاوائل في أقرب وقت ليطمئن قلب الطلاب وأولياء الأمور، وسط توقعات بأن يتم البدء في اعلان نتائج صفوف النقل بعد أسبوعين من الآن، والآن مع طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025 عبر بوابة التعليم الاساسي:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الاساسي الرسمية على شبكة الانترنت.

قم بالضغط على كلمة “نتائج الامتحانات”، ومنها اختر “نتائج سنوات النقل”.

اختر نتائج الصفوف الابتدائية.

حدد نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

حدد العام الدراسي 2024/2025.

قم بادخال رقمك القومي الموجود أعلى شهادة الميلاد.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك فورا في مختلف المواد الدراسية، وكذلك مجموعك الكلي.

طريقة الاستعلام نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025

وقريبا ستعلن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2025 بشكل رسمي في جميع المدارس، ويمكنك ترك رقم جلوسك والبيانات المطلوبة ليتم اخطارك بالنتيجة فور ظهورها، وهناك توقعات تفيد بارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي بعدما جائت الأسئلة في مستوى الطالب العادي.