فسحة العيد اتلغت خلاص .. حقيقة اغلاق حديقة سفاري بارك لهذا السبب!

قد اعلنت رسميًا المهندسة مني عبد السلام المخصصة بتطوير الحدائق العامة فى مثلث ماسبيرو، عن العديد من الاسباب المختلفة التي أدت الى اغلاق الحديقة لتطويرها، ثم العودة مرة اخرى الى فتحها، بعد الانتهاء الرسمي من التطوير، كما انها أيضا، قد أكدت على تواجد العديد من الأسباب الرئيسية التي تعود الى الآمن والسلامة لجميع المواطنين التي لم تتوافر بالحدائق.

اغلاق حديقة سفاري بارك

قد أعلنت رسميًا المهندسة مني عبد السلام، عن اغلاق حديقة سفاري بارك، والتي تعتبر من اكبر الحدائق المتواجدة فى مثلث ماسبيرو على الأطلاق، وقد اشارت ان هذا الاغلاق سوف يتم من خلال تطويرها، والحفاظ على شكلها الداخلي والخارجي، والذي قد تدهور بشكل كبير فى الفترة الماضية، والذي قد جاء مباشرة، بعد اغلاق حديقة الحيوان وحديقة الأرومان، لهذا الامر، قد اوضحت المهندسة المصرية، بانه سوف يتم تطويرها، والحفاظ على بكافة الاشكال، ثم العودة مرة اخرى الى فتحها بعد الانتهاء الرسمي منها، وعلى ان يتم ذلك من خلال قرار رسمي عبر المواقع الخاصة بالوزارة.

اسباب اغلاق حديقة سفاري بارك

قد تم الوصول إلى العديد من الأسباب المختلفة التي من خلالها سوف يتم الوصول الى اغلاق حديقة سفاري بارك، بالاضافة إلى أن المهندسة المصرية، قد اشارت على أنه سوف يتم تحسين الشكل الخارجي والداخلي للحديقة بكافة الطرق التي تجعلها وجهه مميزة من حدائق مصر، وعلى ان تتمثل فى الاتي: