“Osman kurulus“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 بأحداث مشتعلـــة على تردد قناة atv

زاد البحث بشكل كثيف على مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 وقد استطاع هذا المسلسل تكوين جمهور كبير من بداية عرضه وحتى وقتنا الحالي، ويرغب الكثيرون في معرفة الإعلان الجديد الخاص بالحلقة 193 وذلك بعد حدوث تطور كبير بشكل كبير وهو ما جعل الجمهور متحمس بشكل كبير، وسنتابع التفاصيل من خلال السطور القادمة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

وفرت قناة إي تي في التركية إعلانا جديدا لكافة المتابعين وهذا الإعلان خاص بالحلقة 193 والتي سيتم عرضها بهذا الأسبوع وقد ظهرت حليمة فاقدة لوعيها كما شاهدنا عدة معارك كبيرة سنتابعها بالحلقة القادمة وتلك الحلقة الجديدة سيتم عرضها يوم الأربعاء المقبل على قناة إي تي في التركية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل عثمان 193 من خلال قناة ATV التركية بثا مباشرا عبر النايل سات وبيانات القناة كما يلي:

التردد الخاص بقناة atv هو: 10796.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

ومعدل استقطاب القناة هو: أفقي.

أما معامل تصحيح الخطأ فهو: 5/6.

وجودة القناة: ممتازة.

كما يمكن مشاهدة الحلقة بشكل مترجم للعربية عبر قناة الفجر الجزائرية وبياناتها كما يلي:

تردد القناة هو 12034.

ومعدل الاستقطاب هو أفقي.

أما معدل الترميز فهو 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

أما جودة القناة فهي عالية.

مسلسل المؤسس عثمان

وبالحلقة الجديدة ننتظر أن يقوم عثمان بجمع جنوده والعمل بشكل مكثف من أجل التخلص من التتار ومن ثم النهوض بالدولة العثمانية خاصة وأن عثمان قد تمكن من التعرف على العدو الحقيقي له وهذا العدو هو ابن عمه والذي يريد أن يتولى الحكم بدلا منه.