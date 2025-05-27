القرد والفيل مستنينك .. رسميًا موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025 في هذا الموعد “تحديد سعر التذاكر”

قد ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير عن موعد افتتاح حديقة الحيوان، وقد بدأ التساؤل حول افتتاحها فى عيد الاضحى المبارك، وقد اوضحت الجهات المختصة المصرية، بانه حتي هذه اللحظة قد اعلنت الاداراة المخصصة لحديقة، بان موعد الافتتاح لم يتوافق مع ايام عيد الاضحى المبارك، وذلك لتواجد العديد من التجهيزات المختلفة التي سوف يتم فعلها.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

قد ارتفع التساؤل على العديد من مواقع التواصل الأجتماعي بشكل كبير حول موعد إفتتاح حديثة الحيوان، فقد اوضحت الجهات المختصة على ان يكون موعد الافتتاح في شهر سبتمبر المقبل، وهذا الامر من اجل الوصول الى جميع التجهيزات الجديدة التي سوف يتم فعلها بين كل من حديثة الحيوان وايضا حديقة الارمان، وقد اشارت الجهات المختصة المصرية، بأن فى حالة تاكيد هذا الامر بشكل رسمي، سوف يتم الاعلان عنه من خلال الأدارة الرسمية الخاصة بالحديقة.

حديقة الحيوان المصرية

قد تعتبر ان حديقة الحيوان المصرية هي من اقدم الحدائق العامة واكبرهم على الأطلاق، وقد شاهدت الحديثة العديد من التواريخ الهامة القديمة والمناسبات الرئيسية التي تم الاحتفال بداخلها، من عظمتها فى هذه الأوقات المختلفة، ولهذا الأمر قد يعتبر ان الرحلة بداخل الحديثة مختلفة من نوعها، فهي تشمل الخضرة والطبيعة والاماكن الخلابة التي تساعد فى تحسين النفسية، بالأضافة إلى أنها ايضا تعتبر من اكبر الحدائق وأرخصهم على الاطلاق، لذلك تعتبر هي الخيار الأول والأخير لجميع المواطنين المصريين وايضا السائحين بداخل جمهورية مصر العربية، لذلك سوف يتم أفتتاحها فى شهر سبتمبر المقبل.