هتبدأ أمتى وتخلص امتى؟ .. رسميًا إجازة العيد أطول إجازة للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص 2025

أعلنت الجهات الرسمية في الاردن بناء على الحسابات الفلكية المبدئية موعد عيد الأضحى المبارك والإجازة الرسمية من أجل الاستعداد لها من قبل كافة العاملين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وغيرها.

إجازة العيد

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في الأردن هذا العام من الموعد التالي

أول أيام عيد الأضحى في الأردن توافق يوم الجمعة 9 من يونيو وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 12 من نفس الشهر.

تصل عدد أيام عطلة عيد الأضحى في الأردن أربعة أيام متتالية.

في حالة إذا قررت الحكومة الأردنية تمديد الإجازة يوم إضافي فقد تمنح بعض القطاعات إجازة ليوم الثلاثاء الموافق 13 من يونيو وهو ما حدث في السنوات الماضية.

نصائح لصلاة عيد الاضحي

يجب اتباع بعض النصائح لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بشكل صحيح، وهذه النصائح تتمثل في الآتي: