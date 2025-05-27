هتبدأ أمتى وتخلص امتى؟ .. رسميًا إجازة العيد أطول إجازة للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص 2025

أعلنت الجهات الرسمية في الاردن بناء على الحسابات الفلكية المبدئية موعد عيد الأضحى المبارك والإجازة الرسمية من أجل الاستعداد لها من قبل كافة العاملين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وغيرها.
إجازة العيد
تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في الأردن هذا العام من الموعد التالي
- أول أيام عيد الأضحى في الأردن توافق يوم الجمعة 9 من يونيو وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 12 من نفس الشهر.
- تصل عدد أيام عطلة عيد الأضحى في الأردن أربعة أيام متتالية.
- في حالة إذا قررت الحكومة الأردنية تمديد الإجازة يوم إضافي فقد تمنح بعض القطاعات إجازة ليوم الثلاثاء الموافق 13 من يونيو وهو ما حدث في السنوات الماضية.
نصائح لصلاة عيد الاضحي
يجب اتباع بعض النصائح لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بشكل صحيح، وهذه النصائح تتمثل في الآتي:
- لابد من الاستيقاظ مبكرًا والاغتسال والتطيب.
- يجب ارتداء ثياب العيد الجديدة وتناول وجبة إفطار خفيفة.
- الذهاب إلى مصلى العيد القريب منك.
- تهنئة المسلمين بالعيد، عن طريق إرسال رسائل التهنئة أو مقابلاتهم.
- المشاركة في تكبيرات العيد.
- الاستماع إلى الخطبة باهتمام.
- الالتزام بآداب المسجد.
- الإلتزام بالإرشادات الوقائية من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
- التأكد من موعد الصلاة قبل التوجه إلى مكان الصلاة.
- التوجه إلى المسجد، واصطحاب مصلية العيد.
- صلاة العيد مع الجماعة.
- ذبح أضحية العيد قبل صلاة العيد.
- أداء فريضة الحج أو العمرة.
- الطهارة من الجنابة أو الحيض.