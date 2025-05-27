اشتري ضحية العيد من دلوقتي قبل ما يغلى السعر عليك “سعر كيلو الخرفان قائم اليوم”

تزامنا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك يود المواطنين معرفة سعر كيلو الخروف القائم اليوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو الجاري، حيث تعتبر لحوم الخرفان من الأطعمة الأساسية التي لا غنى عنها بسبب الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي توجد بها.

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم

بلغ سعر كيلو الخرفان القائم اليوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو نحو الآتي:

يصل سعر كيلو اللحم القائم من الخروف البلدي اليوم إلى 200 جنيه.

كما يصل سعر كيلو اللحم القائم من الخروف البرقي اليوم ما بين 190 إلى 225 جنيه.

سعر كيلو اللحم القائم اليوم من الماعز البلدي تزامنا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك يصل إلى 200 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء

وصلت أسعار اللحوم الحمراء والبلدية في الأسواق اليوم بعد استقرار أسعارها في الآونة الأخيرة نحو الآتي: