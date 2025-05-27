مبروك.. الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2025 وزارة التربية والتعليم

أطلق الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2025 من أجل التسهيل على الأهالي، وتعد هذه المرحلة أولى خطوات التأسيس الهامة التي يخضع الطالب لها، ومن المقرر أن يتم ظهور النتائج قريباً قبل حلول عيد الأضحى المبارك بعد اعتمادها بشكل رسمي.

رابط نتيجة الصف الاول الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2025

كشفت الجهات المختصة طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2025 من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، فلقد تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتسعى دائماً إلى تقديم كافة الوسائل الحديثة التي تحسن جودة التعليم بمصر، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الذهاب إلى بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم.

اختيار المرحلة (الابتدائية).

كتابة الصف الدراسي (الأول).

تحديد السنة الدراسية (2024-2025).

اختيار الفصل الدراسي (الأول).

ادخال الرقم القومي أو رقم رقم الجلوس.

الضغط على خانة عرض النتيجة وبعد دقائق سوف تظهر على الشاشة متضمنة بيان درجات كل مادة دراسية.

موعد إعلان نتائج الصف الأول الابتدائي 2025

حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج الصف الأول الابتدائي للترم الثاني بشكل رسمي، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والتي من المقرر انتهائها قريباً بعد انتهاء باقي صفوف المرحلة الإبتدائية من الاختبارات، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم وبالتحديد قبل حلول عيد الأضحى المبارك والذي لم يفصلنا عنه سوى أيام معدودة.