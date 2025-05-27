مسلسل عثمان بجودة خرافيه.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل سات وعرب سات

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات العربية التي حظيت بشعبية واسعة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل محتواها المتنوع والعائلي، خاصة مع عرضها لأهم وأشهر المسلسلات التركية التاريخية المدبلجة والمترجمة إلى العربية، مثل قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان، إذا كنت من عشاق هذه الأعمال، فإليك أحدث ترددات قناة الفجر على القمرين نايل سات وعرب سات لعام 2025.

أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2025

لضمان استقبال بث قناة الفجر بجودة صورة وصوت ممتازة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على عرب سات

بالنسبة للمشاهدين في الخليج العربي وشمال إفريقيا الذين يفضلون القمر عرب سات، فإليكم تفاصيل التردد:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

ماذا تقدم قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر بتقديم مزيج متوازن من الترفيه والمحتوى الثقافي، بدءا من البرامج الدينية والاجتماعية، مرورا بالأخبار المحلية والعربية، وانتهاء بأهم المسلسلات التركية ذات الطابع التاريخي، كما تلتزم القناة بتقديم محتوى يناسب جميع أفراد الأسرة، ما جعلها تحظى بثقة المشاهد العربي.

كيفية ضبط القناة

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى إعدادات الرسيفر، ثم اختيار البحث اليدوي، وإدخال بيانات التردد بدقة، لتبدأ بعدها القناة بالبث تلقائيا ضمن قائمة القنوات.