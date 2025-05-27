العيد فرحة وأجمل فرحة .. موعد وقفة عيد الأضحى المبارك في مصر 2025

ينتظر المسلمين معرفة موعد وقفة عرفات التي يتم تحديدها بناء على رؤية هلال شهر ذي الحجة وبعدها سوف تكشف التقارير الإعلامية عن كون الحكومة التي سوف تعلن كافة التفاصيل التي تخص إجازة عيد الأضحى بشكل رسمي وموعد وقفة عرفات.

موعد وقفة عيد الأضحى

من المتوقع أن تكون إجازة وقفة وقفة عرفات هذا العام في الموعد التالي

سوف تعلن الحكومة تفاصيل إجازة عيد الاضحي بشكل رسمي بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة من قبل الجهات الشرعية في دارة الإفتاء.

من المتوقع حدوث تلك الأمر في يوم الثلاثاء المقبل.

كما أن يوم وقفة عرفات سوف يوافق يوم 5 من شهر يونيو 2025.

كما أنه من المتوقع أن تستمر إجازة عيد الأضحى لمدة خمسة أيام متواصلة على أن تبدأ من يوم وقفة عرفات حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك

مدة بقاء هلال ذي الحجة

يبقى هلال شهر ذي الحجة في سماء جمهورية مصر العربية في المواعيد التالية