موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 الدفعة القادمة في السعودية والشروط اللازمة للاستحقاق

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة السعودية وفرت خدمة الاطلاع على راتب التقاعد في كل شهر ميلادي حيث يمكن الاستعلام عن الراتب التقاعدي لشهر يونيو المقبل 2025 وهناك العديد من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين الذين يتساءل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين حيث مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يريدوا تلبيه احتياجاتهم الأساسية في دولة السعودية لذا سوف نقوم بتوضيح الموعد والشروط اللازمة للاستحقاق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

بالنسبة إلى موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 في السعودية فقد صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 سوف يكون يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 ميلادي كذلك الموافق 5 ذو الحجة 1446 هجري يأتي هذا الموعد مع نظام رواتب المتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتقاعد حيث يتم الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ما لم يتعارض مع عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على راتب التقاعد في السعودية