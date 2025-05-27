اتحدد رسميًا .. موعد صرف المعاشات لشهر يونيو القادم 2025 “التأمينات توضح بعض القرارات الجديدة”

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو تزامنا مع اقتراب موعد الصرف، وقد حرصت الحكومة المصرية على تقديم حزمة من الحماية الاجتماعية مؤخرا لرفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى المعيشة لأصحاب الدخول المحدودة في ظل ارتفاع الأسعار.
موعد صرف المعاشات
تم الكشف عن موعد صرف معاشات شهر يونيو هذا العام الحالي استعدادا لموعد الصرف وهذا الموعد هو
- طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد لعام 2019 فسوف يتم صرف معاش شهر يونيو في اليوم الأول من الشهر.
- يتم صرف المعاش بعد مرور سبعة أيام من الآن.
- يتم رفع المعاش بداية من شهر يوليو القادم من هذا العام بنسبة تصل إلى 15٪.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر
تم الكشف عن جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر هذا العام والذي يختلف على حسب درجة الشريحة، وهذه الجدول متمثل في الآتي
- الشريحة الأولى تحصل على معاش يصل إلى 1495 جنيه
- الشريحة الثانية تحصل على 1725 جنيه.
- الشريحة الثالثة تحصل على 1840 جنيه.
- الشريحة الرابعة تحصل على 2300 جنيه.
- الشريحة الخامسة تحصل على 2645 جنيه
- الشريحة السادسة تحصل على 2990 جنيه.
- الشريحة السابعة تحصل على معاش يصل إلى 3335 جنيه.
- الشريحة الثامنة تحصل على 3680 جنيه.
- الشريحة التاسعة تحصل على 4025 جنيه
- الشريحة العاشرة تحصل على 4370 جنيه.
- الشريحة الحادية عشر تحصل على 4715 جنيه.
- الشريحة الثانية عشر تحصل على 5060 جنيه.
- الشريحة الثالثة عشر تحصل على 5405 جنيه