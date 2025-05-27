اتحدد رسميًا .. موعد صرف المعاشات لشهر يونيو القادم 2025 “التأمينات توضح بعض القرارات الجديدة”

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو تزامنا مع اقتراب موعد الصرف، وقد حرصت الحكومة المصرية على تقديم حزمة من الحماية الاجتماعية مؤخرا لرفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى المعيشة لأصحاب الدخول المحدودة في ظل ارتفاع الأسعار.

موعد صرف المعاشات

تم الكشف عن موعد صرف معاشات شهر يونيو هذا العام الحالي استعدادا لموعد الصرف وهذا الموعد هو

طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد لعام 2019 فسوف يتم صرف معاش شهر يونيو في اليوم الأول من الشهر.

يتم صرف المعاش بعد مرور سبعة أيام من الآن.

يتم رفع المعاش بداية من شهر يوليو القادم من هذا العام بنسبة تصل إلى 15٪.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

تم الكشف عن جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر هذا العام والذي يختلف على حسب درجة الشريحة، وهذه الجدول متمثل في الآتي