ساعات فقط والجد هيبدأ .. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي جميع المحافظات 2025 الترم الثاني

تم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لمحافظتي القاهرة والجيزة من هذا العام الدراسي الحالي استعدادا للطلاب لمعرفة مواعيد كل مادة من المواد الدراسية كما تم الإعلان عن توزيع درجات الترم الاول والثاني للصف الثالث الاعدادي.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

تم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني وهذا الجدول متمثل في الآتي

يوم السبت الموافق 31 من مايو امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 1 من يونيو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين الموافق 2 من يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية والجبر والاحصاء.

يوم الثلاثاء الموافق 3 من يونيو امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 4 من يونيو امتحان مادة الهندسة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني

تم الإعلان عن جدول توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي الترم الأول والثاني وهذا التوزيع متمثل في الآتي