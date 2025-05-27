“لنجعلها تملأ الدنيا”.. تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2025 على نايل سات وخطوات استقبالها على الريسيفر

يتزايد البحث عن تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2025 من قبل الكثير من المسلمين في شتى بقاع الارض خاصة في ظل اقتراب العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وبداية من غرة الشهر وعلى مدار أيام العيد يتم تشغيل قنوات تكبيرات عيد الاضحى في البيوت والمحلات والشوارع لنشر الطمأنينة والسكينة، كما تعمل تلك القنوات على نقل شعائر الحج من الحرم المكي على مدار اليوم، واليكم طريقة تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد 2025 على الريسيفر بالخطوات.

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2025

ونقدم لكم تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2025 على نايل سات لتتمكن من استقبال تلك القنوات في لحظات معدودة بعد ادخال البيانات الخاصة بها بشكل صحيح، وهناك الكثير من القنوات التي تنقل تكبيرات العيد بصوت جميل لعل منها:”قناة لبيك اللهم لبيك، قناة السعودية، قناة كنوز، قناة سما الأردن،…”، فقط اختار القناة المفضلة لديك من بين تلك القائمة:

تردد قناة الحج السعودية:

التردد: 10922.

الاستقطاب عمودي (V) .

معدل الترميز 27500

تردد قناة لبيك اللهم لبيك:

التردد: 12015.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سما الاردن:

التردد: 12399.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة السعودية مباشر:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500

تردد قناة كنوز:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10728.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي (H).

تكبيرات عيد الاضحى مكتوبة

(الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)، وهي صيغة شرعية صحيحة.