وزعوا الشربات لشيوخ بلادنا .. رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الثانوي “استعلم عن نتيجة أولى وتانية”

ينتظر الطلاب من جميع المراحل وأولياء الأمور موعد ظهور النتائج لجميع المراحل الدراسية الأزهرية وقد يواصل قطاع المعاهد الأزهرية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية والازهرية في جميع المحافظات وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي عبر موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الثانوي

يمكن الحصول على نتائج الامتحانات الأزهرية للعام الدراسي الحالي الترم الثاني لجميع المراحل الدراسية برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

اختار كلمة نتائج الطلاب من الخيارات المتاحة في القائمة الخاصة بالموقع.

تحديد الفصل الدراسي الخاص بالطالب وهو الفصل الدراسي الثاني.

إدخال رقم الجلوس وجميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق لضمان عرض النتيجة الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

النقر على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر جميع درجات المواد الدراسية حال ظهورها واعتمادها من قبل مشيخة الأزهر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

يوجد موعد محدد خاص بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي وهذا الموعد هو