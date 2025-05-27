اتفرج عليها بجودة عالية .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 عبر القنوات الناقلة 2025

يعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 في الجزء السادس من أنجح المسلسلات التاريخية التركية التي حققت نسبة مشاهدة عالية في الدول العربية وتركيا حيث حقق المسلسل نجاح في المواسم السابقة لذلك يرغب العديد من عشاق مسلسل قيامة عثمان التعرف على موعد الحلقة رقم 193 كذلك القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل من أجل متابعة أحداث المسلسل الذي نال إعجاب الملايين من المتابعين في الوطن العربي ككل.

قيامة عثمان الحلقة 193

يتساءل الكثير عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة رقم 193 حيث يتم عرض المسلسل على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء 28 مايو 2025 ذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ولكن غير مترجم أما على قناة الفجر الجزائرية تعرض مترجم باللغة العربية في يوم الخميس 29 مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة في نفس التوقيت لذلك سوف نوضح ترددات القنوات الناقلة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر نايل سات.

التردد 12034

الاستقطاب عمودي (V)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

بجودة HD.

تردد الفجر الجزائرية عرب سات

التردد 11034

الاستقطاب عمودي (V)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

بجودة HD.

تردد قناة ATV التركية

القمر نايل سات

التردد 10796

الاستقطاب أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة HD.

طريقة تنزيل القنوات على جهاز الاستقبال