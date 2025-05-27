اتفرج عليها بجودة عالية .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 عبر القنوات الناقلة 2025

يعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 في الجزء السادس من أنجح المسلسلات التاريخية التركية التي حققت نسبة مشاهدة عالية في الدول العربية وتركيا حيث حقق المسلسل نجاح في المواسم السابقة لذلك يرغب العديد من عشاق مسلسل قيامة عثمان التعرف على موعد الحلقة رقم 193 كذلك القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل من أجل متابعة أحداث المسلسل الذي نال إعجاب الملايين من المتابعين في الوطن العربي ككل.
قيامة عثمان الحلقة 193
يتساءل الكثير عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة رقم 193 حيث يتم عرض المسلسل على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء 28 مايو 2025 ذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ولكن غير مترجم أما على قناة الفجر الجزائرية تعرض مترجم باللغة العربية في يوم الخميس 29 مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة في نفس التوقيت لذلك سوف نوضح ترددات القنوات الناقلة.
تردد قناة الفجر الجزائرية
- القمر نايل سات.
- التردد 12034
- الاستقطاب عمودي (V)
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- بجودة HD.
تردد الفجر الجزائرية عرب سات
- التردد 11034
- الاستقطاب عمودي (V)
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- بجودة HD.
تردد قناة ATV التركية
- القمر نايل سات
- التردد 10796
- الاستقطاب أفقي (H)
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- جودة HD.
طريقة تنزيل القنوات على جهاز الاستقبال
- لتنزيل قناة ATV أو الفجر الجزائرية على الرسيفر الخاص بك قم بالضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.
- ثم بعد ذلك اختر البحث اليدوي مع اختيار إضافة تردد جديد.
- البحث اليدوي على حسب نوع الجهاز.
- سجل بيانات التردد مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب القمر الصناعي.
- ثم بعد إدخال البيانات عليك البحث على القناة الفضائية
- بعد ذلك حفظ القنوات بعد انتهاء البحث.