مجموعات ناريه.. تفاصيل مجموعات بطولة كأس العرب في قطر 2025.. شوف مصر وقعت مع مين

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في دولة قطر، عن نتائج قرعة دور المجموعات، حيث جاء المنتخب المصري ضمن المجموعة الثالثة في واحدة من أبرز مفاجآت السحب، الذي يعد خطوة تنظيمية غير مسبوقة في تاريخ البطولة، وفي التالي سوف نتعرف على تفاصيل هذه البطولة وموعد البداية وما هي المجموعات التي سوف تشارك بها.

موعد بداية بطولة كأس العرب

وتنطلق فعاليات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وسط ترقب واسع من عشاق كرة القدم في المنطقة، خاصة مع الإعلان عن جوائز مالية تتجاوز 36.5 مليون دولار، ما يرفع من مكانتها لتكون واحدة من أضخم البطولات الكروية على المستوى الإقليمي والدولي.

الملاعب التي تقام عليها البطولة

ستقام مباريات البطولة على ستة ملاعب عالمية هي استاد البيت، استاد لوسيل، استاد خليفة الدولي، استاد أحمد بن علي، استاد 974، واستاد المدينة التعليمية، وسوف تكون ضربة البداية في الأول من ديسمبر على أرض استاد البيت، بينما يختتم المشوار الكروي الكبير في 18 ديسمبر على ملعب لوسيل الذي يستضيف النهائي المرتقب.

مجموعات البطولة جاءت على النحو التالي

المجموعة الأولى

قطر

تونس

سوريا أو جنوب السودان

فلسطين أو ليبيا

المجموعة الثانية

المغرب

السعودية

عمان أو الصومال

اليمن أو جزر القمر

المجموعة الثالثة

مصر

الأردن

الإمارات

الكويت أو موريتانيا

المجموعة الرابعة