أحداث مشوقة.. Kuruluş Osman مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الموسوم السادس عبـر تردد قناة الفجر الجزائرية

يعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 نقطة تحول للدولة العثمانية حيث جمعت الحلقة بين الإثارة والتشويق وضمت الكثير من المشاهد الغامضة التي أثارت فضول المتابعين، ويعد هذا العمل إحدى أشهر الأعمال التركية التاريخية التي حققت نجاح كبير على مستوى الشرق الأوسط كله، وتدور أحداثه حول الملحمة الكبرى بين الدولة العثمانية والبيزنطية والتي تمكن فيها الغازي عثمان من سحقهم.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

حقق الإعلان الترويجي الأول من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 نسبة مشاهدة عالية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبفضل الأحداث المبهرة والمشاهد الممتعة التي ضمها المسلسل واصل نجاحه واستطاع أن يحصد أعلى الإيرادات منذ إطلاق الموسم الأول بعام 2019، وضم إعلان الحلقة الجديدة طعن صوفيا على يد بالا ابنة عثمان وحليمة مما جعل المشاهدين في حيرة من مصير صوفيا، وعلى الجانب الآخر يحاول عثمان استماع قوة قبيلته لبناء دولته ويضع الخطط المستقبلية لإفشال مكائد الأعداء.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 قصة عشق

يعرض المسلسل التركي قيامة عثمان كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، بينما يتم عرض الحلقة مترجمة باللغة العربية كل يوم خميس على قناة الفجر الجزائرية عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر وفي الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، ويمكن مشاهدة جميع الحلقات على منصة قصة عشق الإلكترونية بعد عرضها على الشاشات التركية مباشرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان