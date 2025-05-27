حقق المنافسة وفرح 100 مليون مصري معاه “محمد صلاح الحذاء الذهبي”

لقد حقق النجم محمد صلاح الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه ذلك الانجاز يضاف إلى العرب حيث يعتبر هو أول لاعب يحصل على تلك الجائزة ثلاثة مرات لذلك يتساءل الكثير من محبي كرة القدم على تفاصيل جائزة الحذاء الذهبي الذي حصل عليها النجم محمد صلاح كما كان من أشد المنافسين وسط عدد كبير من نجوم العالم لذا سوف نقوم بتوضيح في مقال اليوم مشوار النجم العالمي محمد صلاح في جائزة الحذاء الذهبي.
محمد صلاح الحذاء الذهبي
هناك بحث متواصل حول الجائزة التي حصل عليها النجم العالمي محمد صلاح حيث تعتبر تلك الجائزة من الجوائز العالمية التي يتنافس عليها العديد من اللاعبين في كرة القدم حيث النجم محمد صلاح هو أول لاعب مصري يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز كما يتميز محمد صلاح بأسلوب هجومي سريع مع تسجيل أهداف أعجبت الكثير من محبي كرة القدم كما فاز بالجائزة تلك العام مع مشوار طويل من المنافسة بين عدد كبير من نجوم كرة القدم.
جائزة الحذاء الذهبي 2025
- لقد فاز النجم محمد صلاح ثلاثة مرات بجائزة الحذاء الذهبي البداية في موسم 2017/2018 حيث كان عدد الأهداف 32 هدف وعدد المباريات 36
- كما حصل في نفس الموسم على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين.
- كذلك حصل في نفس الموسم على جائزة أفضل لاعب من رابطة النقاد الرياضيين.
- كما في موسم 2018/2019 حصل أيضاً على الحذاء الذهبي وكان عدد الأهداف 22 هدف لكن شارك الجائزة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ حيث سجلوا كل منهم 22 هدف.
- كما حصل النجم محمد صلاح في موسم 2021/2022 على الحذاء الذهبي بعدد أهداف 23 هدف