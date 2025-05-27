حقق المنافسة وفرح 100 مليون مصري معاه “محمد صلاح الحذاء الذهبي”

لقد حقق النجم محمد صلاح الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه ذلك الانجاز يضاف إلى العرب حيث يعتبر هو أول لاعب يحصل على تلك الجائزة ثلاثة مرات لذلك يتساءل الكثير من محبي كرة القدم على تفاصيل جائزة الحذاء الذهبي الذي حصل عليها النجم محمد صلاح كما كان من أشد المنافسين وسط عدد كبير من نجوم العالم لذا سوف نقوم بتوضيح في مقال اليوم مشوار النجم العالمي محمد صلاح في جائزة الحذاء الذهبي.

محمد صلاح الحذاء الذهبي

هناك بحث متواصل حول الجائزة التي حصل عليها النجم العالمي محمد صلاح حيث تعتبر تلك الجائزة من الجوائز العالمية التي يتنافس عليها العديد من اللاعبين في كرة القدم حيث النجم محمد صلاح هو أول لاعب مصري يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز كما يتميز محمد صلاح بأسلوب هجومي سريع مع تسجيل أهداف أعجبت الكثير من محبي كرة القدم كما فاز بالجائزة تلك العام مع مشوار طويل من المنافسة بين عدد كبير من نجوم كرة القدم.

جائزة الحذاء الذهبي 2025