سلي أطفالك..تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي الأن

تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يبحث عنها العديد من المتابعين في مختلف الدول العربية، خاصة بما تقدمه القناة من محتوى طفولي وكرتوني جذاب، حتى أن القناة استطاعت أن تحوز على شعبية وشهرة هائلة في الفترة الأخيرة بتقديمها إلى كل ما هو تعليمي وترفيهي في عالم الطفل، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد طيور الجنة أطفال

وعن المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، فجاءت كما يأتي:-

قمر صناعي أخر النايل سات.

ترددها فهو “11393”.

بينما استقطابها “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

أما عن معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة “3/4”.

تردد قناة طيور الجنة الثاني

قم بتنزيل التردد الأخر لقناة طيور الجنة بيبي الثاني على العرب سات، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد يكون 11310.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بالإضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ يكون “2/3”.

مزايا قناة طيور الجنة أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك معرفتها عقب تنزيلك إلى قناة طيور الجنة أطفال، فجاءت كما يأتي:-