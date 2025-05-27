هام للموظفين في العراق حول صرف رواتب الأشهر القادمة

في ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية، لتأمين رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الدولة من النفط عن شهر أبريل 2025 تراجع بشكل كبير عن الفترات السابقة، مما يأتي العائد من الإيرادات النفطية لتغطية رواتب الموظفين وكافة النفقات الخاصة بشركات التراخيص فقط، موضحًا أن تراجع الصادرات المعنية بالنفط الخاص تبدأ أسعارها من 72.5 دولار مارس وحتى 66.7 دولار في أبريل، بما يمثل نسبة تراجع تصل إلى 15%.

تراجع حجم الإيرادات النفطية في العراق

وأكد المرسومي، أن حجم التراجعات الخاصة بإيرادات النفط تراجعت من 7.716 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 6.738 مليار دولار، مشيرًا إلى أن وزارة النفط العراقية أوضحت بأن إجمالي الصادر المعنية بقطاع النفط عن شهر أبريل سجل نحو 100 مليون برميل من الإيرادات، فيما تجاوز ذلك نحو 6.73 مليار دولار أمريكي، حتى أن الصادرات تتوزع من الجنوب إلى الوسط وحتى حقل القيارة وكافة الصادرات الموجهة إلى دولة الأردن.

متى يتم صرف رواتب الموظفين العراق؟

تبدأ عمليات توزيع رواتب الموظفين في دولة العراق يوم 21 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في البلاد، فيما أن رواتب إقليم كوردستان ليس لها موعد محدد ورسمي، نظير أن الصرف يبدأ في حال توافر التمويل المالي المعني بميزانية الرواتب الخاصة بالعاملين في الإقليم، بالإضافة إلى الحكومة العراقية حريصة على عدم التقصير في هذا الجانب الهام بالنسبة للموظفين.