استخرج حالا.. رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 لجميع الطلاب

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية 2025 خلال الساعات الأخيرة وذلك بالتزامن مع تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، ومن المقرر أن تنطلق أول أيام الامتحانات في يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو القادم، وتواصل المديريات التعليمية على مستوى المحافظات جهودها للاستعداد التام وتجهيز اللجان قبل حلول الاختبارات، وتسهيلاً توفيراً لوقت الطلاب تم إتاحة خدمة استخراج رقم الجلوس عبر الإنترنت بدلاً من التوجه إلى المدرسة.

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2025

في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم أصبح الآن من السهل على الطلاب معرفة أماكن اللجان ومقعدهم الامتحاني من خلال رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 بدون الحاجة إلى زيارة المدرسة، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

ادخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختيار خانة الخدمات الطلابية.

الضغط على خيار الاستعلام عن أرقام الجلوس.

تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة الاستعلام وسوف تظهر جميع التفاصيل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية تتضمن تفاصيل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2025 إلى المديريات التعليمية، ومن المحدد أن يخوض الطلاب الامتحانات في 15 يونيو على أن تنتهي في 10 يوليو 2025، وفيما يلي إليك الجدول: