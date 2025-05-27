بوابة التعليم الأساسي.. خطوات الإستعلام عن نتائج الإبتدائية والإعدادية

يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على نتائجهم المتمثلة في الابتدائية والإعدادية، ناهيك عن ذلك يتضمن مختلف المحافظات المصرية، بحيث تكون ذلك على بوابة التعليم الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم في القاهرة، ويمكنك التعرف على نتائج الطلاب والطالبات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج الابتدائية والإعدادية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية بمختلف الصفوف الدراسية، بناءً على ما يأتي:-

قم بالذهاب إلى بوابة التعليم الأساسي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج التالية.

قم باختيار الصف التي عليه الدور سواء الخامس أو الرابع أو غيرها من المراحل الدراسية.

قم بإدخال الرقم القومي للطالب.

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

مع النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

حتى تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

موعد إعلان نتيجة الابتدائي والإعدادية 2025

مازالت عمليات التصحيح والمراجعة المعنية بأوراق امتحانات الصف الخامس الابتدائي داخل مدارس القاهرة، والعمل على رصد الدرجات ومراجعة النتيجة بشكل واضح وصحيح يتضمن كافة الأوراق الامتحانية، حتى تُصبح جاهزة من أجل اعتمادها في غضون الفترة القليلة القادمة، بحيث يستطيع كل طالب أو ولي أمر من الاستعلام عن نتائجهم في المدارس الحكومية والخاصة فور إعلانها مباشرة.

ألية توزيع درجات أعمال السنة للصف الخامس

وحددت وزارة التربية والتعليم، ألية توزيع درجات أعمال السنة بالنسبة للصف الخامس الابتدائي، التي تبلغ نحو 60% من الدرجة النهائية والمُحددة للامتحانات التحريرية، بما جاء على النحو الأتي:-