شهادات الإدخار البنك الأهلي.. أعلى عائد لجميع العملاء الأن

يوفر البنك الأهلي العديد من الشهادات الادخارية ذات العوائد المالية سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي أو سنوي، ناهيك عن أن مثل هذه الشهادات توفر استثمار أمن أمام العملاء التي تتلاءم مع جميع الفئات العمرية، وجاءت كل هذه الشهادات بعد خفض المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 1%، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالشهادات المالية، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

شهادات البنك الأهلي 2025

أما عن الشهادات التي يوفرها البنك الأهلي المصري أمام كافة العملاء المتقدمين، بما يمكن الحصول على عائد ادخاري مناسب، ومن بينها الأتي:-

شهادة بلاتينية ذات عائد متدرج سنوي تصل مدتها لـ 3 سنوات.

فيما أن الحد الأدنى لشراءها 1000 جنيه.

العائد يكون في السنة الأولى 28% والثانية 23%، بينما الثالثة 18%.

يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من إصدارها.

إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة.

شهادات البنك الأهلي المتدرج

وعن التفاصيل الأخرى الخاصة بشهادات البنك الأهلي المتدرج شهري، بناءً على التفاصيل المتمثلة في الأتي:-

مدة شهادات البنك الأهلي تصل إلى 3 سنوات.

العوائد على الشهادات في العام الأول 24% والثاني 20% والثالث 16%.

الحد الأدنى للحصول عليها 1000 جنيه.

صرف العائد شهريًا أو مع انتهاء مدة الشهادة.

شهادات البنك الأهلي بالدولار

ويمكن شراء شهادة من البنك الأهلي بالعملة الأجنبية، بناءً على ما يلي:-