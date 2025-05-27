ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-5-2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع الطفيف في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر مايو 2025 بمختلف محلات الصاغة، فيما أن الصعود سجل نحو 15 جنيهًا للجرام الواحد، تزامنًا مع الارتفاع العالمي في سعر الذهب عالميًا، وعليه يمكنك معرفة أخر تحديث لسعر الجرام الواحد من الذهب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

جاءت أخر تحديثات لأسعار الذهب ضمن التعاملات اليومية، بناءً على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار “24” إلى 5348 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سجل سعر الجرام الواحد من عيار “21” نحو 4680 جنيهًا للجرام.

أما عن العيار “18” بلغ نحو 4011 جنيهًا للجرام الواحد.

بالإضافة إلى وصول سعر الجنيه الذهب لـ 37 ألف و440 جنيهًا بدون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

حتى أن الذهب ضمن العقود الفورية سجل نحو 3330 دولارًا للأونصة الذهبية.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وأما عن أسعار سبائك الذهب فجاءت كما يلي:-

بلغت سعر السبيكة وزن 5 جرامات إلى 27 ألف و35 جنيهًا.

فيما أن سعر السبيكة ذات وزن “10” جرامات سجل نحو 54 ألف و50 جنيهًا.

ووصلت سعر السبيكة وزن “20” جرام إلى 108 ألف و40 جنيهًا بالمصنعية.

أما عن السبيكة التي تزن “50” جرام سجلت نحو 269 ألف و950 جنيهًا.

قيمة مصنعية الذهب

وعن قيمة مصنعية الذهب فتختلف قيمتها من محل صاغة إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المصدق عليها من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، ناهيك عن أن التوقعات تؤول إلى استمرارية الارتفاع ضمن الفترة القليلة المقبلة بمختلف محلات الصاغة، حتى أن ذلك يُشير إلى زيادة الطلب على شراء المشغولات الذهبية.