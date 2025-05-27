تمديد اجازة عيد الاضحي المبارك أسبوع كامل لتكون العودة الأحد للموظفين وصرف عيدية 1000 جنيه لكافة العاملين بالدولة.. ما الحقيقة؟

مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، يترقب الكثير من الموظفين في مصر إعلان مواعيد الإجازة الرسمية لهذا الموسم الذي يُعد من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية في البلاد، وتأتي عطلة عيد الأضحى 2025 هذا العام كواحدة من أطول الإجازات المنتظرة في التقويم، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

متى يحل عيد الأضحى 2025؟

بحسب ما أظهرته الحسابات الفلكية الأولية، فإن يوم وقفة عرفات سيصادف الخميس 5 يونيو 2025، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو، وينتظر الإعلان الرسمي من دار الإفتاء لتأكيد الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة.

مدة إجازة عيد الأضحى في مصر

وفقًا لما ورد في الخريطة الرسمية للإجازات الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الأضحى 2025 ستمتد على مدار خمسة أيام متتالية، تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو (وقفة عرفات) وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، وما هو متداول من أخبار عن تمديد الإجازة لمدة أسبوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص

على الرغم من أن العاملين بالحكومة يحصلون تلقائيًا على الإجازات الرسمية، إلا أن موظفي القطاع الخاص يترقبون القرار الذي ستصدره وزارة العمل لتحديد مواعيد عطلتهم، وبشكل مبدئي فإن إجازة القطاع الخاص يتوقع أن تبدأ يوم الجمعة 6 يونيو، مع احتمالية منح يوم وقفة عرفات كإجازة إذا سمحت طبيعة العمل بذلك.

العودة إلى العمل بعد العيد

من المنتظر أن يستأنف العاملون بالحكومة والقطاع العام عملهم يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، وذلك بعد انتهاء العطلة الرسمية التي تشمل وقفة عرفات وأيام العيد الأربعة.

حقيقة صرف عيدية 1000 جنيه للعاملين بالدولة

نفت وزارة المالية ما تم تداوله بشأن صرف منحة مالية قدرها 1000 جنيه لجميع موظفي الحكومة بمناسبة عيد الأضحى، وأكدت الوزارة أن أي قرارات تتعلق بالحوافز أو المكافآت تنشر رسميًا بقرارات وزارية أو بيانات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حاليًا هو مجرد شائعات لا تستند لأي مصادر رسمية، كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة المصدر، ومتابعة البيانات الرسمية فقط.