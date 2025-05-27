قرعة كاس العرب وموعد بداية المباريات وفقًا للنتائج الرسمية “من 1 إلى 18 سبتمبر 2025”

موعد قرعة كاس العرب من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من مشجعي بطولات كرة القدم حيث تعتبر بطولة كاس العرب من البطولات التي يتنافس فيها الكثير من الدول العربية لذا يرغب العديد من محبي متابعة تلك البطولة التعرف على موعد قرعة كاس العرب حيث يتم فيها تحديد المنتخبات التي سوف تنافس بعضها البعض في كاس العرب لذلك سوف نوضح لكم أخر أخبار عن قرعة كاس العرب في الفترة الراهنة.

موعد قرعة كاس العرب

هناك مجموعة من التساؤلات حول موعد قرعة كاس العرب حيث يريد عشاق كرة القدم التعرف على موعد المباريات في كاس العرب لذلك للعلم قد أجريت قرعة كاس العرب في يوم الأحد 25 مايو 2025 في العاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم كما حضر اللاعبين النجم وائل جمعة مع النجم رابح ماجر مع النجم ياسر القحطاني كما يقام الكاس في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 كما الدولة المستضيفة قطر كما سوف تقام على الملاعب استاد لوسيل واستاد البيت واستاد خليفة الدولي وغيرها من الملاعب كما تقام المباريات بنظام المباراة الواحدة في قطر.

نتائج قرعه كاس العرب 2025