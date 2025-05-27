الآن bankofkhartoum طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك مباشر

كشفت الجهات المختصة عن طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 عبر الرقم الوطني، وتعد هذه الخدمة واحدة من أفضل الخدمات الإلكترونية التي سهلت على العملاء الوقت والجهد، ويواصل المصرف جهوده بتوفير الخدمات المصرفية بطرق بسيطة خالية من أي إجراءات معقدة، ومن خلالها يستطيع العميل التواصل مع أقرانه بدون عناء حيث يمكنه ارسال الحوالات المالية خلال وقت قصير.

طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

أعلن البنك المركزي طريقة فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم بالتفصيل، ومما لاشك فيها أنها سهلت على العملاء الكثير من الوقت والجهد حيث يستطيع المغترب ارسال الحوالات المالية خلال دقائق معدودة كما يمكنه الإطلاع على كشف حسابه بدون التوجه إلى الفرع، وفيما يلي إليك التفصيل:

التوجه إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل دقيق.

رفع الملفات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة ثم الإطلاع على الأحكام والشروط التي تخضع الكلمة لها.

الضغط على أيقونة ارسال الطلب وسوف يتم ارسال رقم الحساب الجديد بشكل تلقائي.

شروط إنشاء حساب ببنك الخرطوم 2025

تتمثل الشروط اللازمة لفتح حساب بنكي عبر الإنترنت في النقاط التالية: