تابع HD.. احداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 Kurulus Osman علي ATV التركية والفجر الجزائرية

ازداد البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 على قناة الفجر الجزائرية، وينتظر المتابع مشاهدة حلقة متميزة مليئة بالأحداث الدرامية الصادمة خاصة بعد نشر الشركة المنتجة للإعلان الترويجي، ويحظى هذا العمل بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله حيث تدور أحداثه حول الملحمة الكبرى التي قادها عثمان الأول أمام الأعداء خلال مسيرة بناء الدولة العثمانية.

أحداث إعلان المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193

ضمت مشاهد الإعلان الأول من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 أحداث شيقة وتطورات جديدة فاجأت المشاهدين، ومن أبرز المشاهد التي ضمتها الأحداث الآتي:

طعن صوفيا بالسكين على يد بالا.

معرفة بالا أهلها وأنها تابعة للقبيلة العثمانية.

محاولة عثمان التخلص من أعدائه وإفشال المكائد والمؤامرات التي يحيكها الخصوم.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يعرض المسلسل التركي قيامة عثمان كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية بتمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا والقاهرة، بينما تعرض قناة الفجر الجزائرية الحلقة مترجمة باللغة العربية بيوم الخميس عند تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، كما يمكن مشاهدة جميع الحلقات بجودة عالية عبر قصة عشق الإلكترونية وذلك من أي مكان وبأي وقت.

تردد قناة ATV التركية

لمشاهدة الحلقة كاملة يلزم تثبيت تردد القناة والتي جاءت كالتالي:

القمر الصناعي: أسترا.

التردد: 11628.

معدل الترميز: 6666.

الاستقطاب: أفقي.

جودة العرض: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يتاح الآن مشاهدة الحلقة عبر التردد التالي: