رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق بخطوات سهلة

تعتبر خدمة تحديث البطاقة التموينية في العراق، من أكثر الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثًا أمام كافة المواطنين من أجل استمرار صرف الدعم الملائم من قبل الحكومة العراقية، ناهيك عن أن وزارة التجارة العراقية أتاحت منصة أور الإلكترونية لسهولة تحديث البطاقات التموينية وإرفاق كافة المستندات الجديدة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تحديث البطاقات التموينية بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتحديث البطاقات التموينية في العراق، والاستفادة من الدعم المقدم، فعليك اتباع الأتي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية.

مع القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

قم باختيار خدمة “تحديث بيانات البطاقة التموينية”.

مع إدخال المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد ومن بينها رقم البطاقة واسم المستفيد والمحافظة وكذلك وسيلة تواصل.

رفع المستندات المطلوبة الراغب في إرفاقها.

مع التأكيد على صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها، بحيث لا توجد أي معلومة مُضللة تمنع المتقدم من رفض طلب التحديث.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

مراجعة طلب تحديث البطاقة التموينية بالعراق

وتقوم الجهة المعنية المتمثلة في وزارة التجارة العراقية، بمراجعة كافة الطلبات المعنية بتحديث البطاقات التموينية في عموم محافظات العراق، نظير أن يتم إخطار المواطن بأي نقص أو قبول طلب التحديث في غضون أسبوع أو 10 أيام من خلال رسالة يتم إرسالها إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، تُفيد بكافة النتائج المترتبة على التحديث وما إذا كان بإمكانه استمرارية صرف السلع أم لا.