“بكام سبيكة 20 جرام btc الآن” سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو 2025

سجل سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو 2025 استقرار خلال منتصف التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية المصرية، حيث ثبت سعر جرام عيار 21 وفقا لأخر ارتفاع تم تسجيله بنهاية تعاملات يوم أمس، فيما سجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي كاخر تحديث منذ قليل ليكون سعر أونصة الذهب عند نحو 3311 دولار أمريكي للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم وفقا لأخر تحديث صادر من شعبة الذهب دون إضافة لقيمة المصنعية لتكون بذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 يكون الآن بمنتصف التعاملات بقيمة 5348 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 يكون الآن بمنتصف التعاملات بقيمة 4680 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 يكون الآن بمنتصف التعاملات بقيمة 4011 جنيه.

سعر الجنيه الذهب يكون الآن بمنتصف التعاملات بقيمة 37440 جنيه.

سعر سبائك الذهب BTC اليوم بسوق الصاغة

سجل سعر سبائك الذهب BTC اليوم في سوق الصاغة المحلي بمنتصف التعاملات الصباحية لتكون بذلك على النحو الآتي: