“بكام مع بداية موسم الحج” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم وجاء ذلك تزامنا مع بدء موسم الحج لهذا العام، حيث حافظ سعر الصرف على مستواه اليوم وذلك مقارنة بالأيام الماضية فأنه لم يشهد أي تغييرات كبيرة في الأسعار، فيما يهتم المواطنين بشكل يومي ومستمر للتعرف على أخر تحديث للأسعار وهو ما نقدمه السطور المقبلة بهذا التقرير فتابعونا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك لسعري الشراء والبيع ليكون على النحو الآتي:

السعر في البنك المركزي المصري سجل للشراء عند 13.28 وللبيع عند 13.32 جنيه.

السعر في بنك فيصل الإسلامي سجل للشراء عند 13.24 وللبيع عند 13.31 جنيه.

السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء عند 13.31 وللبيع عند 13.34 جنيه.

السعر في البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء عند 13.28 وللبيع عند 13.30 جنيه.

السعر في المصرف العربي الدولي سجل للشراء عند 13.29 وللبيع عند 13.32 جنيه.

السعر في البنك التجاري الدولي سجل للشراء عند 13.27 وللبيع عند 13.32 جنيه.

السعر في بنك الإسكندرية سجل للشراء عند 13.26 وللبيع عند 13.32 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

جاءت اسعار العملات في مصر اليوم بالبنك المركزي لتتمثل على النحو الآتي: