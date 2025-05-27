“رسميا بعد أخر تحديث” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 في البنوك المصرية وفقا لأخر تحديث منذ قليل، فيما جاء ذلك الثبات بعد أخر انخفاض لسعر الصرف خلال تعاملات يوم أمس، حيث سجل سعر صرف الدولار الآن في البنك الأهلي المصري لتكون عند قيمة تبلغ 49.79 جنيه مصري للشراء بينما تبلغ عند قيمة نحو 49.98 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

جاء سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وفقا لأسعار الصرف المعلنة كأخر تحديث منذ قليل لتكون على النحو الآتي:

صرف الدولار ببنك مصر، سجل الآن بقيمة تبلغ 49.79 للشراء، و49.89 للبيع.

صرف الدولار ببنك القاهرة، سجل الآن بقيمة تبلغ 49.79 للشراء، و49.89 للبيع.

صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي، سجل الآن بقيمة تبلغ 49.79 للشراء، و49.89 للبيع.

صرف الدولار ببنك البركة، سجل الآن بقيمة تبلغ 49.75 للشراء، و49.85 للبيع.

صرف الدولار ببنك قناة السويس، سجل الآن بقيمة تبلغ 49.77 للشراء، و49.87 للبيع.

صرف الدولار ببنك كريدي أجريكول، سجل الآن بقيمة تبلغ 49.75 للشراء، و49.85 للبيع.

صرف الدولار ببنك الإسكندرية، سجل الآن بقيمة تبلغ 49.79 للشراء، و49.89 للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري العربية والأجنبية كأخر تحديث منذ قليل لتتمثل على النحو التالي: