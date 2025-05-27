ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم وسط ترقب اقتصادي حذر

في ظل حالة التذبذب التي يعيشها الاقتصاد السوري، ووسط محاولات مستمرة لتحقيق الاستقرار المالي، شهدت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 ارتفاعًا جديدًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، لتسجل العملة الأمريكية مستويات جديدة أثارت قلق الأوساط المالية والمواطنين على حد سواء.

الليرة تحت الضغط والدولار يلامس سقف 9550 ليرة

في العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية 9450 ليرة للشراء و9550 ليرة للمبيع، مواصلًا مساره التصاعدي الذي بات يشكل تحديًا يوميًا للمستهلكين، ويُعد هذا الارتفاع استمرارًا لحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على سوق الصرف، مع تراجع قيمة الليرة لأسباب ترتبط بضعف الاحتياطي النقدي، وتأخر تدفق الاستثمارات الأجنبية المنتظرة رغم الأحاديث الحكومية المتفائلة.

العملات الأخرى تواصل الارتفاع

لم تكن العملة الأمريكية وحدها التي شهدت تحركًا ملحوظًا، بل رافقتها معظم العملات الأجنبية، فقد ارتفع سعر صرف اليورو إلى 10727 ليرة للشراء و10846 ليرة للبيع، بينما سجل الريال السعودي 2515 ليرة للشراء و2545 ليرة للبيع، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار السلع المستوردة وخاصة الغذائية والطبية.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 2570 ليرة للشراء و2601 ليرة للبيع، فيما تجاوز الدينار الأردني حاجز 13 ألف ليرة، مسجلًا 13323 ليرة للشراء و13472 ليرة للبيع.

التأثير على أسعار الذهب والأسواق المحلية

ارتفاع الدولار انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في الأسواق السورية، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 887 ألف ليرة سورية، في حين سجل غرام الذهب من عيار 24 نحو 1,010,000 ليرة، ويرجح أن يستمر هذا الصعود في ظل ثبات أسعار الذهب عالميًا وتراجع قيمة الليرة محليًا.

ما بين تفاؤل حكومي وحذر شعبي

ورغم التصريحات المتفائلة التي تُطلقها الجهات الرسمية حول تحسن الاستثمارات وتسهيل حركة رؤوس الأموال بعد رفع جزئي لبعض العقوبات الدولية، لا يزال المواطن السوري يشعر بالحذر تجاه المشهد الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار تآكل القدرة الشرائية وغياب آليات فعالة لضبط الأسعار أو تثبيت سعر الصرف.